Indiana Jones e l'antico Cerchio, un'avventura imperdibile per rivivere il mito di Indy

Se l'Henry Jones di Troy Baker (il Joel di The Last of Us) convince perfettamente nella sua interpretazione di Indiana Jones, non sono da meno lo splendido antagonista (uno dei migliori visti nei videogiochi contemporanei) o spalle come il Marcus Brody di David Shaughnessy (che riprende il ruolo interpretato al cinema dal compianto Denholm Elliot) e la Gina Lombardi interpretata dalla "nostra" Alessandra Mastronardi, che accompagna il protagonista nella sua avventura. Una storia che, pur senza colpi di scena inattesi o schemi narrativi particolarmente sconvolgenti, riesce a mantenere un buon ritmo per tutta la sua durata, limitando al minimo la rigiocabilità visto che lo sviluppo della narrazione è estremamente lineare e le uniche attività secondarie si traducono in missioni (in alcuni casi, particolarmente ispirate) da completare in uno dei vari "hub esplorabili" come Giza o il Vaticano.