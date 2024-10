Indiana Jones e l'antico Cerchio, il glorioso ritorno di Indy in un promettente videogame

La demo messa a disposizione da Bethesda durante un evento organizzato a Londra ci ha permesso di muovere i primi passi in compagnia di un giovane Henry "Indiana" Jones Jr., che qui prende vita grazie all'attore Troy Baker (Joel di "The Last of Us"). Dopo un incipit che ci ha permesso di esplorare una ricostruzione digitale del Marshall College (l'istituto in cui Indy lavora come professore di archeologia) per confrontarci contro un losco figuro intento a rubare un misterioso artefatto, la missione dell'eroe ci porterà ben presto a viaggiare in direzione del Vaticano, che vista l'ambientazione della storia (nel 1937, tra gli eventi dei film "I predatori dell'arca perduta" e "L'ultima crociata"), sarà letteralmente invaso da nazisti e fascisti. Il protagonista deve infiltrarsi a Castel Sant'Angelo per scoprire la verità sul leggendario "antico Cerchio" e sul suo potere ancestrale.