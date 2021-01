Indiana Jones torna nel mondo dei videogiochi con un'avventura originale

A oltre dieci anni dall'ultima apparizione, Indiana Jones torna a far sognare gli appassionati di videogiochi: il celebre avventuriero creato da George Lucas e Steven Spielberg , interpretato al cinema da Harrison Ford , tornerà con un nuovo videogame realizzato a quattro mani da Bethesda e MachineGames , autori degli ultimi capitoli della saga Wolfenstein . Il progetto, annunciato con un breve teaser nelle scorse ore, sarà supervisionato da Todd Howard , responsabile dei franchise The Elder Scrolls e Fallout.

La scelta di annunciare un nuovo videogioco di Indiana Jones non è casuale: solo nelle scorse ore, infatti, Lucasfilm aveva presentato un nuovo video introduttivo che sarà proposto per tutti i videogame basati sui franchise del colosso di proprietà di Disney, inclusi dunque tutti quelli di Star Wars. È evidente, dunque, la volontà da parte della casa di Topolino e del marchio di George Lucas di sfruttare la popolarità dei videogiochi per espandere l'universo delle sue proprietà intellettuali più importanti.

A tal proposito, la scelta di affidare a MachineGames il progetto non è banale: il team svedese, composto da ex-membri di Starbreeze e acquisito da Bethesda nel 2010, ha dimostrato a più riprese il suo valore riportando in auge un franchise storico come Wolfenstein, lo sparatutto in prima persona in cui il prode William B.J. Blazkowicz deve vedersela contro orde di nazisti inferociti.

Mettendo insieme il talento del team con sede a Uppsala e l'esperienza di Howard, director di tutti i titoli più rappresentativi di Bethesda, il nuovo gioco di Indiana Jones vuole raccontare una storia originale basata sul personaggio di Indy, e a giudicare dagli indizi disseminati nel primo teaser ufficiale, l'avventura ci porterà in giro per il mondo in cerca di fortuna.

Non sappiamo se nel progetto sarà coinvolto anche Harrison Ford; Bethesda ha annunciato che il nuovo videogame di Indiana Jones è ancora nelle fasi iniziali e che per scoprire ulteriori tasselli servirà ancora del tempo. Probabilmente, quando l'accordo di acquisizione dell'azienda da parte di Microsoft si concretizzerà, scopriremo ulteriori informazioni su quello che sembra già uno dei giochi più attesi dei prossimi anni.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!