Videogiochi: i fan di Ghost of Tsushima raccolgono fondi per la ricostruzione di un santuario

Ghost of Tsushima si è ritagliato un posto particolare nel passato 2020. Il gioco di Sucker Punch che sembrava essere stato accolto in sordina in un primo momento, ha poi catturato il cuore dei giocatori anche grazie alla meravigliosa e realistica cura delle ambientazioni dell'isola omonima. Isola che ha rischiato di vedere distrutte irreparabilmente le sue bellezze a seguito di un tifone nel settembre scorso, tanto che i fan hanno deciso di indire una campagna crowfunding per restaurare ciò che le intemperie hanno devastato.