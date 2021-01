Fall Guys e Doom insieme: quando lo Slayer gioca a "Mai Dire Banzai"

Dalla prossima settimana, dunque, non stupitevi di fronte all'eventualità di trovare nelle vostre partite dei Fall Guys travestiti da Doom Slayer, Cacodemone o Barone Infernale: le tre skin saranno infatti acquistabili direttamente dallo store in-game del gioco di Mediatonic e Devolver Digital, sebbene al momento non ci siano dettagli concreti sul prezzo di questi costumi.

Vale la pena sottolineare che, al di là dell'aspetto minaccioso, le skin non dovrebbero offrire alcuna "abilità speciale" all'interno del gioco. Scordatevi, insomma, di effettuare un'Uccisione Gloriosa per sbarazzarvi di un avversario, mentre tentate di acciuffare la corona!

Da stabilire, inoltre, se la collaborazione tra Mediatonic e id Software darà il via a qualcosa di più grande, rispetto ai semplici costumi: nel trailer di presentazione, infatti, si nota uno scenario inedito per Fall Guys accompagnato da un brano della colonna sonora di Doom Eternal, e non è da escludere l'eventualità che questo evento a tempo limitato possa includere una nuova arena in cui "darsele di santa ragione" fino a raggiungere la vittoria.

Si tratterebbe di un ottimo modo per inaugurare il 2021 per il giovane team di sviluppo, nonché un segnale importante che testimonia la grandissima crescita di Fall Guys: un gioco nato con ambizioni modeste e diventato, grazie anche a un'ottima strategia sui social network, uno dei punti di riferimento dello scorso anno.

