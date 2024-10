Usa: il figlio di Steven Spielberg racconta la passione del padre per i videogiochi

A quanto pare, Spielberg non ha mai provato il gioco d'azione creato da Naughty Dog perché concepito per usare il controller: "Non so usare i controller, solo tastiera e mouse", ha affermato il regista. Probabilmente, Max non ha avvisato suo padre che Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri, un pacchetto che include le versioni PC di Uncharted 4: Fine di un Ladro e della sua espansione Uncharted: L'eredità perduta, supporta l'uso di mouse e tastiera per vivere le gesta dei protagonisti.