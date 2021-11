I migliori videogiochi per scoprire le meraviglie della realtà virtuale

Quello della realtà virtuale è un mondo affascinante e in continua espansione: i nuovi visori realizzati dalle maggiori aziende, come HTC e Oculus , sono sempre più avanzati e capaci di offrire esperienze interattive e coinvolgenti, in modi che un normale videogame non è in grado di fare. Tra gli headset più popolari del momento c'è indubbiamente Oculus Quest 2 , il modello all-in-one privo di cavi che rappresenta uno dei metodi più convenienti per proiettarsi nella VR.

Con un prezzo (in offerta per il Black Friday) di 349 euro per il modello a 128 GB e di 449 euro per quello da 256 GB, il visore dell'azienda acquisita dal gruppo Facebook/Meta non è solo in grado di funzionare senza l'ausilio di dispositivi esterni come PC e smartphone, ma all'occorrenza, grazie al cavo Oculus Link, può essere utilizzato anche su un tradizionale computer per godere di giochi non necessariamente concepiti per dispositivi Quest. Ma quali sono i giochi migliori per scoprire le meraviglie della realtà virtuale? Ecco i dieci titoli preferiti dalla redazione di Mastergame.

BEAT SABER - Uno dei giochi migliori da vivere in VR: si tratta di un rhythm game in cui affettare dei blocchi colorati a ritmo di musica afferrando virtualmente delle "lighsaber", simili alle spade laser di Star Wars. Il gioco prevede l'uso dei due controller di movimento per agitare le mani orizzontalmente o verticalmente, con dieci canzoni preinstallate e un editor con cui realizzare le proprie tracce personalizzate. Beat Saber è un gioco frenetico e coinvolgente, da non perdere.



HALF-LIFE ALYX - Mentre tutti aspettavano il terzo capitolo della saga Half-Life, Valve ha sorpreso l'industria dei videogames con un nuovo episodio concepito esclusivamente per la VR: ambientato nel medesimo universo, questo titolo ci mette nei panni di Alyx Vance e rappresenta uno dei migliori utilizzi della realtà virtuale, grazie a meccaniche originali e una cura per i dettagli degna di nota che traspare non soltanto quando si combatte contro i nemici alieni, ma anche quando si devono risolvere degli enigmi nel cuore di City 17.

IGN



JURASSIC WORLD: AFTERMATH - Se avete amato la saga cinematografica di Steven Spielberg, allora Jurassic World: Aftermath è il gioco che fa per voi. Si tratta di un videogame ambientato tra gli eventi di Jurassic World e il seguito Fallen Kingdom, a metà tra risoluzione di enigmi e investigazione. Qui dovrete trovare informazioni utili mentre vi aggirerete per le strutture del parco giurassico, cercando di evitare le fauci degli insaziabili dinosauri preistorici. Se volete vivere un po' di terrore in prima persona, questo è il gioco giusto.

IGN



RESIDENT EVIL 4 VR - La saga horror per eccellenza approda nella realtà virtuale con una riedizione dello storico quarto capitolo, che stravolge ulteriormente le meccaniche di un episodio a suo tempo rivoluzionario: questa versione del classico per GameCube include nuove meccaniche che rendono l'avventura di Leon S. Kennedy ancora più coinvolgente, trasformando letteralmente l'esperienza in un vero e proprio orrore avvolgente che sfrutta la VR per proiettarci nel letale abbraccio dei non-morti di Capcom.



SKYRIM VR - Fresco di compleanno, The Elder Scrolls V: Skyrim è uno dei giochi di ruolo più influenti della storia videoludica. La sua versione VR, utilizzabile collegando Quest 2 al PC mediante il cavo Oculus Link, consente di avventurarsi in un mondo medievale ricco di attività, personaggi memorabili e imprese leggendarie sfruttando un sistema di controllo realistico, coinvolgente e divertente. L'esperienza è talmente immersiva che si può chiudere un occhio sulla grafica certamente non più al passo coi tempi.



STRIDE - Correre come un esperto di parkour in un mondo virtuale? È possibile grazie a Stride, un gioco di freerunning in cui è possibile saltare, scivolare, arrampicarsi qua e là, ma anche effettuare corse sui muri e tanto altro sui tetti di una città che spinge il videogiocatore a superare i suoi limiti. Si tratta di un'esperienza particolarmente impegnativa dal punto di vista fisico, e che potrebbe essere non adatta a tutti visto il fortissmo rischio di incappare nel cosiddetto "motion sickness". I più temerari, però, vivranno emozioni davvero uniche!

IGN



SUPERHOT VR - Un gioco futuristico creato da un gruppo di amici durante una Game Jam che, dopo aver spopolato su PC e console, assume tutt'altro sapore con la realtà virtuale: Superhot VR, così come la sua versione originale, è uno sparatutto in cui il tempo scorre solo quando il giocatore si muove, in cui basta un colpo per essere uccisi e in cui per poter superare il livello bisogna studiare i movimenti degli avversari, spostandosi quel tanto che basta per evitare i loro colpi e ucciderli. Coinvolgente e intrigante in modo quasi ossessivo!

IGN



THE WALKING DEAD: SAINTS & SINNERS - Uno dei primi videogame tripla-A realizzati per Oculus Quest, l'avventura single-player ambientata nel mondo di The Walking Dead ci porta in una New Orleans invasa dagli zombi puntando tutto su una serie di pilastri, come un sistema di decisioni e conseguenze, un crafting avanzato per costruire equipaggiamento, e un sistema di combattimento che unisce soluzioni da mischia, infiltrazioni furtive e armi da fuoco. Da non perdere.

IGN



THUMPER - Un gioco che splende grazie all'ottimo utilizzo della musica, proiettandoci nello spazio nei panni di un frenetico coleottero che deve muoversi nell'ambiente circostante evitando di essere colpito dai nemici o di sbattere contro gli ostacoli. Un gioco che diventa sempre più impegnativo e coinvolgente grazie alla colonna sonora strepitosa, che spinge a migliorarsi continuamente al fine di ottenere un punteggio da record.



VADER IMMORTAL: A STAR WARS VR SERIES - Non poteva certo mancare un franchise come Guerre Stellari, e tra i giochi basati sull'universo creato da George Lucas, la serie Vader Immortal è certamente una delle più riuscite in ambito di realtà virtuale. Nei panni del signore dei Sith, l'avventura in tre atti ci permette di sconfiggere i nemici sfruttando la spada laser di Vader e risolvere enigmi ambientali sfruttando i poteri telecinetici della Forza. C'è persino un Dojo al cui interno è possibile allenarsi per imparare a maneggiare la lighsaber.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!