Indiana Jones e l'antico Cerchio, un videogame all'insegna dell'avventura

Non mancheranno rompicapo ed enigmi più o meno elaborati, che sfrutteranno proprio la visuale in soggettiva per creare situazioni differenti rispetto a ciò che altri giochi d'azione e avventura (si pensi a Tomb Raider o alla saga di Uncharted) hanno proposto negli ultimi anni. Insomma, Indiana Jones e l'antico Cerchio sembra avere tutte le carte in regola per dare agli amanti del personaggio creato da George Lucas una nuova avventura interattiva da vivere a spasso nel mondo: toccherà attendere il 9 dicembre, quando il gioco esordirà su PC e Xbox Series X/S (la versione per PS5 uscirà solo nella primavera), per scoprire se le promesse saranno mantenute.