Death Stranding 2 esce a giugno su PlayStation 5, Luca Marinelli nel cast del videogioco

"Seguo molti attori", si legge nel post originale di Kojima su Instagram. "Tra questi c'è Luca Marinelli, che mi ha colpito recentemente dopo averlo vito in azione in 'The Old Guard' e 'Martin Eden'. Ha interpretato un antagonista impressionante in 'Lo chiamavano Jeeg Robot', ma credo che emergerà molto presto e la sua popolarità non farà altro che aumentare", ha proseguito il designer, che ha poi svelato: "Inoltre, credo che se indossasse una bandana sarebbe perfetto nei panni di Solid Snake!".