Videogiochi, Hideo Kojima elogia Luca Marinelli: "Sarebbe perfetto per interpretare Solid Snake"

È di pochi giorni fa la notizia che Hideo Kojima , storico creatore di Metal Gear Solid e uno degli sviluppatori di videogiochi più importanti della scena mondiale, farà parte della giuria della settantasettesima edizione del Festival del Cinema di Venezia . Il designer giapponese, infatti, è stato scelto per valutare le nuove opere girate in realtà virtuale in compagnia di altri due esperti e ha colto l'occasione per condividere il suo pensiero sugli attori e creatori più interessanti del momento.

A sorpresa, il designer giapponese ha citato il nostro Luca Marinelli, che ha recentemente recitato in The Old Guard e Martin Eden, elogiandone la performance nei panni di un sorprendente villain in Lo chiamavano Jeeg Robot.

Secondo Kojima, l'attore italiano sarebbe perfetto per interpretare il personaggio di Solid Snake in un possibile adattamento cinematografico di Metal Gear Solid.

"Seguo molti attori", ha esordito Kojima con un post sul suo account Instagram. "Tra questi c'è Luca Marinelli, che mi ha colpito recentemente dopo averlo vito in azione in 'The Old Guard' e 'Martin Eden'. Ha interpretato un antagonista impressionante in 'Lo chiamavano Jeeg Robot', ma credo che emergerà molto presto e la sua popolarità non farà altro che aumentare", ha proseguito il designer, che ha poi svelato: "Inoltre, credo che se indossasse una bandana sarebbe perfetto nei panni di Solid Snake!".

Secondo Kojima, dunque, Marinelli sarebbe l'attore ideale per interpretare il soldato geneticamente modificato che ha fatto della furtività il suo marchio di fabbrica. Inutile dire che l'apprezzamento di Kojima nei confronti di Marinelli ha subito scatenato la fantasia del web e spinto il solito BossLogic, l'autore del recente artwork di Assassin's Creed Valhalla, a immaginare l'attore italiano nel ruolo di Solid Snake. Ecco il risultato:

Sarà interessante capire se questo apprezzamento pubblico da parte del papà di Metal Gear porterà a una collaborazione tra il fondatore di Kojima Productions e Marinelli, magari nel prossimo videogioco della casa giapponese.

D'altronde, è ciò che è successo in passato con Norman Reedus, attore da sempre molto amato da Kojima che è stato scelto prima per il ruolo di protagonista in P.T. (il reboot di Silent Hill mai lanciato a causa della querelle con Konami) e poi in Death Stranding, e con Mads Mikkelsen, che ha interpretato un ruolo importantissimo nell'ultima produzione del designer.

Non resta che attendere per scoprire quali saranno i piani del visionario di Tokyo, che stando alle più recenti voci di corridoio sarebbe pronto a realizzare un nuovo videogioco horror.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!