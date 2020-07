Videogiochi: Hideo Kojima nella giuria della Festival del Cinema di Venezia

Tra gli esperti della settantasettesima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, che si terrà dal 2 al 12 settembre, ci sarà dunque anche Kojima, che sarà uno dei tre giurati a selezionare le migliori opere nella categoria Venice Virtual Reality, in compagnia di Celine Tricart e Asif Kapadia. La giuria assegnerà i premi per la migliore opera in VR immersiva, migliore esperienza in VR immersiva e per la migliore storia in VR immersiva.

Hideo Kojima è uno dei creatori videoludici più popolari e influenti della scena internazionale, un visionario che ha saputo trasferire la sua grande passione per il cinema all’interno delle sue produzioni, sin dai tempi dei primi capitoli di Metal Gear, arrivando spesso e volentieri a predire comportamenti ed evoluzioni sociali all’interno dei suoi giochi. Basti pensare al rapporto tra cultura e disinformazione al centro di Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, o alle tematiche sull’isolamento e la necessità di riconnettere e ricostruire vista in Death Stranding, gioco d’azione lanciato in esclusiva temporale su PS4 e recentemente sbarcato anche su PC.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!