Da Ghost of Yōtei a Death Stranding 2: Sony mostra il 2025 di PlayStation

Nel video vengono mostrati spezzoni di Death Stranding 2: On The Beach, secondo capitolo della saga creata da Kojima Productions che arriverà in esclusiva (temporale, a giudicare dalla pubblicazione del primo capitolo anche su PC, Xbox e dispositivi mobile) su PS5, ma anche di produzioni di terze parti in arrivo nel primo trimestre come Sid Meier's Civilization VII (6 febbraio), Assassin's Creed Shadows (14 febbraio), Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii (21 febbraio) e Monster Hunter Wilds (28 febbraio).