Trent'anni di PlayStation, la console che ha cambiato il mondo dei videogiochi

Una strategia che, anche per merito di una campagna marketing piuttosto aggressiva da parte di Sony studiata per attirare adolescenti e adulti, ha permesso a PlayStation di ritagliarsi uno spazio di rilievo nel mercato dei videogiochi, dando inizio a un'ascesa che avrebbe portato l'ammiraglia originale della società giapponese a diventare la prima console della storia a vendere oltre 100 milioni di unità in tutto il mondo da quel 3 dicembre 1994, quando PlayStation fece il suo debutto in Giappone (in Italia, infatti, la console arrivò solo nel 1995), con circa 960 milioni di videogame venduti nell'arco dei suoi undici anni di permanenza sul mercato (la prima PlayStation, infatti, fu ritirata dal commercio nel 2006, un anno prima dell'arrivo di PS3).