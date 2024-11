Sony torna alle console portatili: primi segnali per l'erede di PSP e PlayStation Vita

Secondo Bloomberg, l'azienda sta esplorando varie idee per affrontare Nintendo e la sua nuova console che dovrebbe arrivare entro il primo semestre del 2025, ma per assistere al lancio di una nuova PlayStation portatile potrebbe servire ancora qualche anno. Sony, infatti, starebbe valutando varie idee e non esclude che i "concept" attualmente in preparazione siano destinati a non concretizzarsi affatto. Di sicuro, una console portatile capace di far funzionare nativamente i giochi per PS5 richiederebbe una potenza non indifferente: visto il prezzo proposto da PlayStation 5 Pro, è lecito credere che l'eventuale erede di PSP e PS Vita possa arrivare sul mercato a un prezzo non esattamente accessibile.