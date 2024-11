PlayStation 2, Sony conferma il record: è la console più venduta nella storia

È quasi il momento del 30esimo anniversario di PlayStation, ma le iniziative di Sony per celebrare il suo marchio videoludico non finiscono qui. Dopo aver lanciato una serie speciale di console e accessori a tema, l'azienda giapponese ha creato un sito speciale in cui festeggiare i traguardi raggiunti in tre decenni, confermando di aver venduto oltre 160 milioni di PlayStation 2 nel mondo sin dal lancio nel 2000.