PlayStation 5 celebra il passato: in arrivo dei modelli speciali per il 30esimo anniversario

Per celebrare a dovere il 30esimo anniversario di PlayStation, Sony punta a offrire dei pacchetti di PS5 e della nuova PlayStation 5 Pro, che includeranno non soltanto la versione in edizione limitata dalla colorazione grigia, ma anche una serie di accessori a tema: il "bundle" di PS5 Pro, disponibile in poco più di 12mila pezzi, includerà il controller DualSense e il modello superiore DualSense Edge (con tanto di custodia rigida nello stesso colore), una stazione di ricarica per entrambi i controller e un rivestimento (sempre in grigio) per il lettore Blu-ray, qualora i giocatori fossero già in possesso della periferica esterna o decidessero di acquistarla in futuro. Sarà incluso, invece, il supporto per il posizionamento in verticale.