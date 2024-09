Sony punta su AMD per PlayStation 6: battuta la concorrenza di Intel

Come confermato in alcuni documenti riservati trapelati nel corso del confronto tra Sony e Microsoft in tribunale, ai tempi del tentativo di acquisizione di Activision Blizzard King da parte della casa di Redmond, Sony non dovrebbe lanciare la nuova PlayStation 6 prima del 2028: con PS5 Pro che esordirà a novembre, la società giapponese avrà circa quattro anni per continuare a far crescere il bacino d'utenza di PlayStation 5 prima di passare alla nuova generazione di console.