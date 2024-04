PS2 supera 160 milioni di unità vendute: il record resta al sicuro

In concomitanza con l'addio del presidente Jim Ryan , ritiratosi dopo anni alla guida della divisione PlayStation, la società nipponica ha confermato che PS2 ha superato quota 160 milioni di unità vendute in tutto il mondo .

Da tempo, ormai, in casa Nintendo si attende il momento in cui la console ibrida riuscirà a sorpassare l'ultimo e ambizioso record della sua lunga cavalcata: superare PS2 e diventare la console più venduta di sempre.

Un record saldamente nelle mani di Sony, ma non fuori portata per un fenomeno come Switch: attualmente, infatti, la piattaforma ibrida di Nintendo ha quasi raggiunto 140 milioni di unità in tutto il mondo e sperava di continuare a macinare vendite su vendite per raggiungere il fatidico risultato dei 155 milioni, ultimo dato ufficiale comunicato dall'azienda di Tokyo in merito alle vendite di PlayStation 2. Con l'ultimo saluto all'amministratore delegato, però, Sony ha confermato che il numero complessivo di PS2 piazzate dal debutto avvenuto nel 2000 a oggi è aumentato ulteriormente, superando il record assoluto di 160 milioni di console in tutto il mondo.

"Il nostro più grande successo negli anni Duemila riguarda gli oltre 160 milioni di PS2", ha dichiarato Ryan durante l'ultimo episodio del podcast ufficiale di PlayStation, "160 milioni corrisponde chiaramente al numero di unità che abbiamo piazzato. Un grande record".

Numeri, questi, che alzano ulteriormente l'asticella per il colosso di Kyoto, a 20 milioni di distanza dal suo obiettivo: per Nintendo non si tratta di un obiettivo impossibile, nonostante l'ormai "imminente" arrivo di una nuova console. L'erede di Switch, infatti, dovrebbe esordire sul mercato nel 2025, ma nulla vieta alla società giapponese di cercare di vendere quante più unità possibili della sua attuale ammiraglia proponendo un taglio di prezzi per i tre modelli attualmente sul mercato (Switch, Switch Lite e Switch OLED), raggiungendo perlomeno i risultati di Nintendo DS, seconda console più venduta nella storia e di sicuro la piattaforma di maggior successo per la "grande N".

Con la distribuzione della nuova console, è lecito credere che Nintendo voglia liberarsi di tutte le scorte in magazzino proponendo un prezzo più aggressivo e cercare di raggiungere il sogno proibito di rendere Switch la console più venduta della storia. Fino ad allora, però, Sony può continuare a guardare dall'alto e a godersi il meritato successo di PlayStation 2, con la speranza che la sua PlayStation 5 (attualmente ferma a 50 milioni di unità, ultimo dato ufficiale dal lancio del 2020) possa continuare a crescere per raggiungere l'Olimpo delle console.