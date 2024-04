PlayStation Showcase: possibile evento dedicato al remake di Silent Hill 2

Si avvicina uno dei periodi più caldi per l'industria videoludica, con numerosi eventi digitali che avranno luogo nelle prossime settimane per svelare le produzioni in arrivo tra la fine del 2024 e il prossimo anno.

Le indiscrezioni, riportate dal portale Giant Bomb, indicano che la casa di Tokyo dovrebbe annunciare nelle prossime settimane l'arrivo di un nuovo evento digitale incentrato sulle produzioni della scuderia PlayStation Studios e su alcuni titoli esclusivi realizzati da altri partner.

Secondo le voci, Sony potrebbe tenere un grosso evento PlayStation Showcase nel mese di maggio, ripetendo così la strategia dello scorso anno: nel maggio 2023, infatti, il colosso nipponico ha tenuto un lungo evento in cui sono stati presentati più di trenta videogiochi in uscita su PS5 e PlayStation VR2, oltre a svelare periferiche che sarebbero arrivate nel giro di sei mesi, come l'accessorio PlayStation Portal.

Sony avrebbe intenzione di ripetere l'esperimento, organizzando dapprima un evento Showcase focalizzato su un numero più ampio di titoli in uscita sulle piattaforme PlayStation, per poi dedicare più spazio a produzioni imminenti come Silent Hill 2 Remake, che potrebbe essere protagonista di un evento State of Play qualche giorno più tardi. Non sarebbe la prima volta che la casa giapponese dedica un appuntamento digitale a un singolo gioco (o quasi), specialmente a ridosso della data di pubblicazione sul mercato.

Dopo la comparsa della valutazione del rifacimento per lo storico gioco horror di Konami sulle pagine del database di ESRB, l'ente che si occupa della classificazione dei software sul mercato statunitense, è lecito credere che il remake realizzato da Bloober Team sia finalmente pronto al lancio su PlayStation 5 dopo il suo annuncio avvenuto nell'ottobre del 2022.

Per quanto riguarda Sony, non è da escludere che la società voglia ravvivare l'interesse attorno al marchio PlayStation in un anno particolarmente "scarico" dal punto di vista dei titoli first-party presentando alcuni dei progetti in sviluppo presso i team del gruppo PlayStation Studios: in tal senso, è molto probabile che Sucker Punch Productions possa finalmente mostrare al mondo il suo nuovo videogioco, quel sequel di Ghost of Tsushima tanto chiacchierato nelle ultime settimane che vedrebbe la luce a diversi anni dal lancio dell'originale.