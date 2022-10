Da Ascension al remake di Silent Hill 2: tutte le novità dell'evento Transmission

Da tempo, ormai, Konami ha promesso che la saga Silent Hill sarebbe tornata prima o poi , e finalmente abbiamo avuto una conferma dei piani dello studio giapponese: in occasione dell'evento Transmission , l'azienda ha presentato alcuni titoli in cantiere per espandere il marchio nei prossimi anni, con il rifacimento di Silent Hill 2 che rappresenta probabilmente il progetto più importante e atteso da parte dei fan.

Sono ben cinque i progetti di Silent Hill annunciati da Konami per garantire alla sua saga il futuro da protagonista che merita: tre videogiochi, una serie interattiva e persino un ritorno al cinema hanno tenuto compagnia ai fan da ogni parte del mondo in occasione di un evento tenuto in streaming nelle scorse ore.

Affidato a

Bloober Team

Observer

Layers of Fear

The Medium

un "remake di alta qualità" attualmente in sviluppo su Unreal Engine

esclusiva su PC e PlayStation 5

, team polacco che si è fatto apprezzare per produzioni horror del calibro di, il ritorno di Silent Hill 2 è stato certamente l'annuncio più atteso dagli amanti del franchise horror: si tratta diche arriverà prossimamente in

Il gioco, realizzato in collaborazione con due figure storiche come il compositore

Akira Yamaoka

Masahiro Ito

e il concept artist, promette di rispettare lo spirito dell'originale ma di permettere a una nuova generazione di fan di scoprire uno dei videogiochi horror più amati di sempre.

Tra le altre novità ci sono anche i

due spin-off annunciati da Konami

Townfall

Annapurna Interactive

No Code Studios

Stories Untold

Observation

: il primo, intitolato, è co-prodotto dae affidato alle sapienti mani di, già autori di, che dopo aver vinto numerosi premi BAFTA è pronta a mettersi alla prova con una nuova, misteriosa storia che racconterà il franchise di Silent Hill da una nuova prospettiva sfruttando personaggi inediti e una sceneggiatura originale.

Restando in tema di misteri,

Silent Hill f è un nuovo progetto realizzato insieme a Ryūkishi07

una rappresentazione originale del Giappone degli anni '60

, famoso autore giapponese specializzato in visual novel ricche di elementi sovrannaturali e psicologici: quest'avventura ci porterà a esplorare un mondo affascinante e terrificante al tempo stesso in

Konami intende riportare in auge Silent Hill al di là del mercato videoludico, e in tal senso è perfettamente comprensibile la volontà di

sperimentare nuove idee con progetti inusuali come Ascension

plasmare il canone di Silent Hill

, una serie interattiva che permetterà ai fan di ogni parte del mondo di "" attraverso le proprie decisioni.

Si tratta di un progetto che

arriverà nel 2023 e sarà trasmesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7

sulle piattaforme in streaming, pronto a raccontare una storia inedita che vedrà gli amanti di Silent Hill "affrontare il proprio trauma insieme".

Sul finire della presentazione,

il regista Christophe Gans ha mostrato alcuni bozzetti del nuovo film di Silent Hill

una nuova storia intitolata Return to Silent Hill

che arriverà prossimamente al cinema: l'autore, che aveva già lavorato al franchise con l'adattamento cinematografico lanciato nel 2006, proporràche promette di espandere il lavoro svolto sedici anni prima con tanta tensione ed elementi sovrannaturali.



Tanta carne al fuoco, dunque, per una saga che torna prepotentemente sulla scena dopo dieci anni di assenza e un tentativo, il progetto

P.T.

Silent Hills

Hideo Kojima

fa storcere un po' il naso l'assenza di maggiori dettagli o di qualche data più concreta

rivelatosi poi, cancellato in seguito al divorzio tra il suo creatoree il publisher Konami. Per quanto sia decisamente interessante il nuovo corso che la casa nipponica ha intrapreso per espandere il franchise,per i videogiochi attualmente in lavorazione.

È lecito attendersi un lancio "prossimo" per alcuni di questi progetti, come il remake di Silent Hill 2 di Bloober Team, ma non è da escludere che alcuni dei progetti svelati durante lo showcase

possano debuttare su PC e console solo tra qualche anno