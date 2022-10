Silent Hill, ecco la conferma: un nuovo evento per scoprire il futuro della saga

ha annunciato un evento in streaming dedicato a, storica saga di videogiochi horror che manca delle scene dal lontano 2012: dopo il progetto, realizzato dae cancellato dalla software house giapponese, il franchise si prepara al ritorno con una serie di progetti che potrebbero includere il chiacchierato The Short Message

Trapelato sul database di Game Rating and Administration Commitee of Korea (GRAC), ente che si occupa di stabilire il rating dei prodotti videoludici sul mercato coreano, Silent Hill: The Short Message sarebbe il primo di una serie di videogiochi con cui Konami intende riportare la sua serie horror dopo dieci anni dall'ultima apparizione.

L'annuncio è arrivato con un post sull'account Twitter ufficiale di Silent Hill, che recita "Nei tuoi sogni inquieti, riesci a scorgere quella città?" e

promette aggiornamenti per la serie in occasione di un livestream previsto per le ore 23:00 del 19 ottobre

Masahari Ito

. La notizia è stata condivisa persino da, storica figura dietro al brand di Silent Hill e responsabile del comparto artistico di Silent Hill 2, che potrebbe essere stato coinvolto da Konami per prendere le redini della saga e cercare di riportarla in auge seguendo l'esempio di Capcom con il brand Resident Evil.

Le voci, d'altronde, parlano sempre più frequentemente di "molteplici progetti legati alla serie" attualmente in sviluppo: il regista del film di Silent Hill,

Christophe Gans

rifacimento di Silent Hill 2 affidato allo studio polacco di Bloober Team

, ha confermato infatti che Konami è all'opera su diversi videogiochi, tra cui potrebbe esserci un, già autore di Layers of Fear, Observer, Blair Witch e del più recente The Medium.