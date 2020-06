Silent Hill sta per tornare su PlayStation 5, in forse la sua apparizione all'evento di Sony

Si susseguono senza sosta le indiscrezioni sul futuro di Silent Hill , che potrebbe presto tornare con un nuovo capitolo realizzato dal team di Konami in collaborazione con Sony Japan Studio . La voce, trapelata più volte nelle scorse settimane, è ritornata prepotentemente dopo le dichiarazioni dell'insider "AestheticGamer aka Dusk Golem", che ha ribadito la possibile presenza del survival horror in occasione dell'imminente evento di presentazione di PS5 .

Stando alle dichiarazioni dell'insider, il gioco sarà un soft reboot realizzato sotto l'attenta supervisione di Keiichirō Toyama, autore del primo capitolo del franchise del 1999 e dei due capitoli di Forbidden Siren approdati su PlayStation 2. Il nuovo progetto di Toyama potrebbe essere presentato ufficialmente proprio in occasione dell'evento di presentazione dei primi giochi per PlayStation 5 che, ricordiamo, si terrà alle ore 22:00 italiane di giovedì 4 giugno.

La presenza del reboot non è tuttavia certa: AestheticGamer ha anche accennato alla possibilità che Silent Hill venga mostrato al pubblico solo tra qualche mese, probabilmente in occasione dell'evento di PlayStation 5 che Sony sta programmando per il mese di agosto. A detta dell'insider, il team di sviluppo al lavoro sul nuovo Silent Hill sarebbe entusiasta di rivelare il progetto (che avrebbe già raggiunto una versione giocabile molto avanzata) alla community e ai tantissimi fan della serie, di quella che sarà un'esclusiva per PS5.

Unico ostacolo: il gioco non sarà nella line-up di lancio della console, motivo che spingerebbe Sony ad attendere qualche settimana al fine di sfruttare la primissima presentazione della console solo per quei giochi che esordiranno effettivamente entro fine anno. Lo scopriremo molto presto: l'evento di presentazione di PlayStation 5 si terrà nella serata di giovedì 4 giugno, e potrete approfondire tutte le novità sulle pagine di Tgcom24.

