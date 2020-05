PlayStation 5: Sony conferma la data dell'evento di presentazione

La presentazione, della durata di circa un'ora, permetterà ai fan PlayStation di scoprire alcuni dei giochi che arriveranno sulla console next-gen, tra titoli esclusivi dei neonati PlayStation Studios a giochi multipiattaforma di terze parti. Lecito attendersi la presenza di grossi nomi, sia per quanto concerne gli studi first-party che le aziende partner che presenteranno i primi giochi a esordire su PS5. Al contrario di quanto proposto da Microsoft nelle settimane passate, la casa nipponica mostrerà i giochi effettivamente in azione sull'hardware della console.

Sony, nel frattempo, ha promesso che tenterà di ricreare l'atmosfera e lo spettacolo degli eventi visti e vissuti negli anni passati in una versione digitale, promettendo uno show intenso e ricco di novità. A tal proposito, l'azienda ha successivamente annunciato che i giochi PS5 non saranno compatibili su PlayStation 4, confermando così la volontà di procedere su una strada completamente opposta a quella intrapresa da Microsoft, che invece assicurerà che tutti i giochi per Xbox Series X saranno funzionanti anche sulla famiglia di console Xbox One per i primi due anni.

Non resta che attendere per scoprire quali saranno i primi giochi svelati ufficialmente per PS5, sperando che almeno uno dei titoli a lungo chiacchierati in questo periodo (tra il ritorno di Silent Hill e i sequel di God of War e Horizon: Zero Dawn) possano tramutarsi in realtà.

