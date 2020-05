Nasce PlayStation Studios, la "scuderia" al lavoro sui videogiochi per PS5

La nuova generazione di console è alle porte, nonostante la pandemia da Covid-19 abbia complicato (e non poco) le strategie delle aziende come Sony e Microsoft , che entro la fine dell'anno proporranno agli amanti dei videogiochi due piattaforme come PlayStation 5 e Xbox Series X . Per tenere elevata l'attenzione da parte dei fan, Sony ha condiviso un nuovo filmato che segna la nascita di PlayStation Studios , marchio che riunirà tutti i team first-party del colosso nipponico.

Sony ha svelato il brand che verrà usato esclusivamente per i titoli creati e gestiti dai suoi team interni: tutte le esclusive che arriveranno su PS5 infatti includeranno un filmato introduttivo che, per certi versi, ricorda quello dei Marvel Studios.

"Ne siamo davvero entusiasti", ha commentato Eric Lempel, vicepresidente e capo della sezione global marketing di Sony Interactive Entertainment. "Negli ultimi anni, la potenza dei giochi prodotti dai nostri studi è stata ai massimi storici. Stavamo pensando ad un modo per riunire tutti questi giochi sotto un unico brand, l'intenzione è quella di far capire al cliente che, quando vedono questo brand, devono prepararsi a un'esperienza robusta e innovativa che ci si aspetterebbe dai giochi PlayStation. Così è nato PlayStation Studios".

Il filmato sarà utilizzato nei trailer e negli spot TV, mentre il logo PlayStation Studios apparirà sulle copertine e anche sui dischi di gioco. "Questo brand esiste sia per franchise già stabiliti, sia per franchise che dobbiamo ancora esplorare", ha dichiarato poi Eric Lempel, che ha tuttavia confidato che la nuova iniziativa non partirà dagli imminenti The Last of Us: Part II e Ghosts of Tsushima, esclusive PlayStation 4 in arrivo quest'estate.

Dopo Microsoft, che nei mesi scorsi aveva riunito i suoi quindici studi come parte del più imponente marchio Xbox Game Studios, anche per Sony si tratta di una mossa importante dal punto di vista della comunicazione al consumatore, specialmente considerando il gran numero di esclusive che, nell'era di PlayStation 5, porteranno il logo del nuovo studio.

