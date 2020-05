PlayStation Now: la piattaforma cloud di Sony dà il benvenuto a tre nuovi giochi

Sarà un mese ricco per gli utenti PlayStation abbonati a PlayStation Now : Sony ha annunciato infatti che la sua piattaforma di streaming si è arricchita con tre nuove produzioni che possono essere giocate su PC e PS4 da chiunque sia in possesso di un abbonamento attivo al servizio: dopo aver aggiunto Marvel's Spider-Man al catalogo lo scorso mese, a maggio tocca infatti a un trio di tutto rispetto che vede in Rainbow Six Siege il suo titolo di spicco.

Lo shooter competitivo di Ubisoft, certamente uno dei più amati sulla scena eSports, è giocabile gratuitamente dagli utenti PlayStation Now sia in streaming (PC, PS4) che scaricandolo sulla propria console.

Lo stesso vale per gli altri due giochi di maggio, il thriller psicologico Get Even, creato dagli sviluppatori polacchi di The Farm 51 e ambientato in un terrificante manicomio, e The Evil Within 2, sequel del survival horror creato da Tango Gameworks, lo studio fondato nel 2010 dal papà di Resident Evil, Shinji Mikami.

I giochi resteranno nel catalogo di PlayStation Now per le prossime settimane e saranno accompagnati da nuovi titoli che si uniranno al servizio cloud di Sony a partire da giugno.

