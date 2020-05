Completato lo sviluppo di The Last of Us: Parte 2, tutto pronto per l'esclusiva PS4

Sono trascorsi quasi sette anni dalla prima apparizione di Joel ed Ellie, protagonisti di The Last of Us che, il prossimo 19 giugno, torneranno sulla scena videoludica con una nuova avventura dalle tinte postapocalittiche. Naughty Dog ha infatti confermato che lo sviluppo di The Last of Us: Parte 2 è stato completato, con il gioco che si accinge ad affrontare la fase di masterizzazione delle copie destinate al commercio.

Dopo un paio di rinvii, l'ultimo dei quali causati dalla diffusione del Covid-19, The Last of Us: Parte 2 si prepara all'esordio sul mercato: per celebrare il risultato, il game director Neil Druckmann ha pubblicato un video sul canale Instagram di Naughty Dog nel quale sottolinea l'orgoglio nei confronti del team per il completamento del progetto, e ringrazia pubblicamente i fan di The Last of Us per la pazienza mostrata negli ultimi anni.

Druckmann non perde l'occasione per fare un plauso a tutti gli sviluppatori, dai responsabili del design agli artisti, dagli autori delle musiche fino ai programmatori, per il lavoro svolto e l'incredibile cura nei dettagli, commentando anche la recente fuga di notizie causata da un hacker che è riuscito a entrare nei server di Naughty Dog, accedendo a filmati riservati e alla trama integrale del gioco.

Druckmann confida che, nonostante gli spoiler apparsi in rete, giocare a The Last of Us: Parte 2 e vivere in modo interattivo quei momenti sarà tutt'altra cosa, e non vede l'ora che il videogame arrivi finalmente sul mercato. Con la fase Gold ormai iniziata, il sequel di The Last of Us non subità ulteriori ritardi e arriverà come previsto a metà giugno, sette anni dopo il primo episodio.

