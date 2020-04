Videogiochi: ecco le nuove date di lancio di The Last of Us 2 e Ghost of Tsushima

La pandemia del coronavirus ha costretto Sony e gli studi della scuderia PlayStation a rivedere i propri piani per l'uscita di alcuni dei giochi più attesi di quest'anno: all'inizio di aprile, il colosso nipponico aveva rinviato la data di lancio di The Last of Us: Parte 2 e Marvel's Iron Man VR , mettendo a rischio la pubblicazione di un'altra grande esclusiva PS4 come Ghost of Tsushima . Nelle scorse ore, Sony ha ufficializzato il nuovo calendario per i giochi di maggior rilievo in arrivo sulla sua console.

Si partirà proprio con The Last of Us: Parte 2, il sequel del videogioco postapocalittico di Naughty Dog arrivato su PS3 nel giugno del 2013. Per la seconda avventura dei sopravvissuti Joel ed Ellie, che avrebbe dovuto arrivare il 29 maggio, toccherà attendere il prossimo 19 giugno: la mossa di Sony, che dalla sua avrebbe probabilmente preferito un po' di tempo in più, servirà a contrastare la fuga di indiscrezioni sulla trama, trapelata in rete nel weekend.

L'uscita di The Last of Us: Parte 2 a giugno costringe Sony a rivedere i piani per Ghost of Tsushima, il cui esordio era originariamente previsto per la fine dello stesso mese: l'avventura del "fantasma" Jin Sakai, intento a liberare l'isola di Tsushima dall'invasione dei mongoli, sarà disponibile su PS4 il 17 luglio.

