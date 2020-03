Ghost of Tsushima: una data di lancio per l'ultima, grande esclusiva per PlayStation 4

È arrivata a sorpresa la conferma della data di lancio di Ghost of Tsushima , esclusiva PS4 sviluppata da Sucker Punch Productions precedentemente prevista per una generica estate: il gioco d'azione, che ci porterà nel Giappone feudale ai tempi della Prima invasione mongola, sarà lanciato il 26 giugno in esclusiva sulla console ammiraglia di Sony , che ne ha confermato l'uscita con un nuovo, entusiasmante trailer.

Il nuovo trailer mostra il protagonista del gioco, Jin Sakai e alcuni dei personaggi secondari che faranno parte del suo viaggio, tra i quali spicca di certo lo zio Shimura, jito della città di Tsushima e sua figura paterna. È stato proprio Shimura ad allenare Jin fin da bambino, addestrandolo a diventare il samurai che impareremo a conoscere nel corso dell'avventura.

Quando le truppe mongole invaderanno l'isola di Tsushima, Jin dovrà diventare un "Fantasma" e agire nell'ombra per liberare la sua patria dall'egemonia del nemico, e sarà proprio Shimura a spiegare al nostro eroe come diventare uno spettro per fronteggiare Khotun Khan, leader dell'armata dei Mongoli e antagonista del gioco, avversario brutale e spietato che tenterà in tutti i modi di sterminare ogni samurai esistente sull'isola.

Ghost of Tsushima arriverà dunque un mese dopo l'uscita di The Last of Us: Parte 2, attualmente il gioco più atteso dai giocatori di PS4: sarà l'opera di Sucker Punch, già autori della serie supereroistica inFamous, a rappresentare il canto del cigno di una delle console di maggior successo nella storia di PlayStation, che con un po' di fortuna potrebbe avvicinarsi al record di unità vendute dalla gloriosa PS2 nella sua storia ventennale.

