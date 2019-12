Ghost of Tsushima, Sony festeggia il Natale con un tema gratuito per PS4

Il prossimo anno sarà verosimilmente l'ultimo in cui Sony si concentrerà a grandi produzioni per il catalogo di PlayStation 4, tra le quali spicca certamente Ghost of Tsushima: il nuovo gioco di Sucker Punch Productions (autori di inFamous), infatti, arriverà nell'estate del 2020, qualche mese dopo il lancio di The Last of Us: Parte 2, e sarà il proverbiale canto del cigno prima del lancio di PlayStation 5.