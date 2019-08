PS5: l'uscita sarà svelata a febbraio, tra i giochi ci sarà anche Ghost of Tsushima

Stando alla fonte, questo evento si terrà il 1 novembre e dovrebbe confermare l'arrivo di The Last of Us: Part II su PS4 entro la fine di febbraio 2020. Proprio a febbraio dovrebbe esserci inoltre la presentazione di PlayStation 5, la nuova console che prenderà il posto dell'attuale ammiraglia: nuove indiscrezioni trapelate in rete vorrebbero infatti un evento PlayStation Meeting (lo stesso utilizzato da Sony per il reveal di PS4) per il 12 febbraio 2020, durante il quale l'azienda giapponese toglierà i veli da PS5.



La conferenza sarà accompagnata dai nuovi progetti dei più grandi publisher videoludici, come Electronic Arts, Activision e Square-Enix, ma sarà focalizzata principalmente sui titoli first-party in arrivo da Sony: tra questi, ci saranno le versioni "definitive" di Ghost of Tsushima e The Last of Us: Part II. Entrambi i titoli, infatti, esordiranno su PS4 sfruttando l'hardware a disposizione al meglio, ma è su PS5 che splenderanno al massimo offrendo un comparto grafico mai visto finora.



Non è da escludere, inoltre, una presentazione dedicata a PlayStation VR 2, che potrebbe sfruttare l'incredibile potenza di PS5 per offrire esperienze in realtà virtuali ancora più coinvolgenti. Al momento, però, non ci sono conferme ufficiali da parte di Sony: aspettando di conoscere le sorprese che saranno svelate durante la Gamescom 2019, è possibile che l'azienda possa stuzzicare i fan con i primi indizi sul futuro di PS5.