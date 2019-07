PS5, catena svedese apre le prenotazioni: 1000 euro per la nuova console di Sony

Mentre si attendono nuovi dettagli ufficiali sul prezzo e sulla data di lancio di PlayStation 5 , c'è chi ha già iniziato ad approfittare dell'interesse nei confronti della nuova piattaforma di Sony aprendo le prenotazioni per l'acquisto della console next-gen. È il caso della catena svedese MediaMarkt, che nelle scorse ore ha dato il via ai pre-order di PS5 a un prezzo... fuori di testa.

Il rivenditore ha infatti iniziato ad accettare gli ordini per l'acquisto di PlayStation 5 al prezzo di circa 10mila corone svedesi, equivalenti a circa 950 euro.



Si tratta ovviamente di un prezzo indicativo che difficilmente corrisponderà a quello finale scelto da Sony per la vendita sul mercato, eppure l'idea di optare per un prezzo così alto in fase di pre-order lascia intendere che persino le grandi catene temono che l'azienda giapponese possa lanciare la prossima console PlayStation a un prezzo sensibilmente più elevato rispetto a quello di PS4, che ricordiamo debuttò in Italia a "soli" 399 euro nella versione Standard lanciata nel novembre 2013.



Maggiori dettagli sulla console di Sony dovrebbero arrivare entro fine anno, quando il colosso nipponico terrà un evento dedicato al futuro del marchio PlayStation.