Ecco Origin Big O: il PC da gaming che include PS4, Xbox One e Switch

Quante volte avete desiderato di possedere una macchina in grado di riprodurre qualsiasi videogioco esistente sul mercato? È quello che ha fatto Origin , azienda specializzata nella realizzazione di computer da gaming, che ha ben pensato di racchiudere all'interno di un case per PC tutte le console di questa generazione da un lato e, dall'altro, un computer da gaming estremamente performante. Il risultato finale è Big O , una belva dedicata agli amanti dei videogiochi che include PlayStation 4 Pro , Xbox One X , Nintendo Switch e un PC con il meglio del meglio.

Se il computer può vantare un processore Intel i9-9900K, con una scheda video NVIDIA Titan RTX, 64GB di RAM e hard disk da 14TB, anche le console non scherzano mica: i ragazzi di Origin hanno infatti aggiunto un sistema di raffreddamento al liquido e sostituito gli hard disk interni con due SSD da 2TB ciascuno.



Il prototipo è stato realizzato per festeggiare il decimo anniversario dalla nascita dell'azienda e non è attualmente in vendita, ma non dubitiamo che in caso di commercializzazione di Big O qualche appassionato si faccia avanti per acquistare la "console definitiva", a qualsiasi prezzo.