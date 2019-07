Microsoft emula Nintendo Switch con un controller per smartphone e tablet

Microsoft continua a lavorare senza sosta per ampliare il suo brand Xbox al fine di raggiungere nuovi lidi. Oltre alla prossima console Xbox Scarlett , che arriverà sul finire del prossimo anno, la casa di Redmond è impegnata su un nuovo controller che potrebbe accompagnare il lancio della nuova piattaforma di streaming, Project xCloud . Un articolo di Windows Latest ha infatti scovato un brevetto registrato da Microsoft, incentrato su un controller concettualmente molto simile ai Joy-Con di Nintendo Switch, che potrà essere diviso a metà e attaccato al proprio smartphone o tablet , o all'occorrenza essere riunito per formare un controller unico da utilizzare in modalità wireless.

Il brevetto si riferisce al controller come un prodotto pensato principalmente per il gaming su mobile, descrizione che lascia intendere proprio alla nuova piattaforma di streaming Project xCloud, che permetterà infatti di giocare a tutti i prodotti Xbox anche su smartphone e tablet.



Non è da escludere che il controller sia concepito per offrire un'esperienza di gioco più appagante in mobilità, senza essere costretti a trasportare un controller "ingombrante" come quello tradizionale per Xbox One, e soprattutto senza doversi accontentare di giocare a Gears 5, Forza Horizon 4 o il prossimo Halo Infinite con i comandi touch.