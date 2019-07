PlayStation VR 2: la realtà virtuale di PS5 sarà una rivoluzione

Sony ha depositato un nuovo documento legato al suo visore per la realtà virtuale di prossima generazione presso l'ente dei brevetti degli Stati Uniti. PlayStation VR 2 , stando ai numerosi rumor di questi mesi, sarà una vera rivoluzione: scopriamo le ultime novità tecniche del casco per PlayStation 5 .

Il documento illustra come l'accelerometro e il giroscopio integrati nel visore aiutino a tracciare il movimento della testa e ad adattare le immagini all'angolo di visione dell'osservatore. Una soluzione che aiuterebbe a ridurre il disturbo comunemente chiamato "motion sickness".



La caratteristica più interessante che è stata citata nel brevetto, però, è una nuova tecnica di rendering grafico tecnicamente chiamata "rendering foveated", che grazie a PS5 aiuterebbe a gestire al meglio le risorse grafiche.



Nella pratica questa tecnica permette di elaborare la grafica alla massima qualità solo per le immagini che il giocatore osserva, riducendo notevolmente la qualità delle immagini che sono ai margini della visione periferica dell'osservatore. Questa tecnica consentirebbe alla scheda grafica della nuova console di risparmiare risorse per fornire un'esperienza di gioco migliore.



PlayStation 5 è attesa per Natale 2020, con il nuovo visore PlayStation VR 2 disponibile a pochi mesi dal lancio: continuate a seguirci per tutte le novità sul futuro dei videogiochi.