PS5 e Xbox Scarlett: ecco come le contrasterà Nintendo Switch

Il Presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, è intervenuto in una recente riunione con gli investitori per illustrare la strategia che l'azienda applicherà per contrastare il debutto di PlayStation 5 e Xbox Scarlett previsto per Natale 2020.



"Riteniamo che la nostra base hardware installata sia un fattore particolarmente importante per i publisher che devono decidere se lanciare i loro giochi sulle nostre piattaforme. Per questo crediamo che il nostro obiettivo principale sia quello di aumentare la base installata di Nintendo Switch, creare un momentum e un ambiente su cui gli editori pubblicano i loro giochi fiduciosamente.



A seconda delle circostanze, ogni publisher necessita di qualcosa di diverso dal nostro hardware per il loro business, quindi è necessario mantenere un ambiente in cui possiamo comunicare strettamente con ciascuna di queste aziende.



In questo momento offriamo un ambiente di sviluppo user-friendly pensato per ridurre gli ostacoli nella realizzazione di giochi per le nostre piattaforme, con un supporto per dei motori di gioco versatili che sono già conosciuti da molti sviluppatori. Questi engine vengono utilizzati attivamente non solo dagli sviluppatori di indipendenti ma anche da team di sviluppo di grandi e medie dimensioni, quindi potete aspettarvi annunci per una notevole varietà di giochi in futuro".



La casa di Super Mario, quindi, punterà tutto su Nintendo Switch, eventualmente tagliando il prezzo e rendendo più accessibile lo sviluppo alle aziende esterne, per rendere più appetibile la piattaforma e allargarne il portfolio di videogiochi.



A rendere ancora più apetibile la console ibrida, poi, ci saranno i giochi esclusivi di Nintendo, come il seguito di Zelda: Breath of the Wild annunciato durante l'E3, che ha fatto andare in fibrillazione gli appassionati e dovrebbe riscrivere nuovamente le regole dei giochi di ruolo. Come andrà a finire? Continuate a seguirci per tutte le novità sulla next-gen e le mosse di Nintendo!