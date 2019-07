Nintendo sta lavorando a un controller rivoluzionario

Mentre Sony e Microsoft pensano rispettivamente a PlayStation 5 e Xbox Scarlett, entrambe attese per fine 2020, Nintendo si sta rimboccando le maniche per creare un controller di nuova generazione in grado di ribaltare gli standard attuali.



La notizia proviene da una recente dichiarazione di Shigeru Miyamoto, papà di Super Mario e creativo dell'azienda giapponese:



"Nintendo è stata la prima a creare lo stile di gioco basato sulla croce direzionale e i pulsanti frontali, poi diventato uno standard per l'intera industria. Credo, però, che dovremmo sbrigarci ad andare oltre la visione attuale, per questo stiamo sperimentando molto.



Il nostro obiettivo principale è realizzare un'interfaccia che superi i controller odierni e che rifletta maniera diretta su schermo le azioni del giocatore, in modo che possa chiaramente percepire il risultato. Questa sensazione non è stata ancora ottenuta.



Abbiamo provato praticamente tutte le tipologie di motion controller, ma nessuno di questi pare sia efficace per tutti. Come un'azienda ben conscia di come si realizzano e sono i controller più ambiziosi ci stiamo impegnando per crearne uno che possa essere utilizzato facilmente e che diventi lo standard per la prossima generazione".



Siamo all'alba di una nuova rivoluzione in stile Wii? Non ci resta che attendere e aspettare fiduciosi: Nintendo non starà certo a guardare inerme l'avanzamento tecnico delle console rivali...