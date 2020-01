Videogiochi: ecco le novità più attese del 2020

Ci siamo: il 2019 è ormai un ricordo e il popolo di videogiocatori guarda con interesse a quello che si prospetta uno degli anni più intensi e ricchi di produzioni di rilievo: il 2020 inizierà subito col botto, con un gioco di ruolo ispirato alla mitologia di Dragon Ball Z , e finirà con Halo Infinite , nuovo capitolo della saga sparatutto in arrivo sulla prossima console di Microsoft, Xbox Series X . Il bello è che, a parte Halo, non sappiamo ancora nulla di ciò che ci aspetterà con l'arrivo delle console di nuova generazione.

Ciò nonostante, però, di uscite interessanti da tenere d'occhio ce ne sono parecchie, specialmente nel primo semestre dell'anno. La redazione di Mastergame ha scelto per voi i dieci giochi più interessanti su cui dovreste investire i vostri risparmi.

DRAGON BALL Z: KAKAROT

Quando esce: 17 gennaio - Piattaforme: PC, PS4, Xbox One

Il videogioco ufficiale di Dragon Ball Z ci permetterà di vestire i panni di Son Goku e rivivere le storie più belle del cartone animato di Akira Toriyama trasmesso su Italia 1, dall'arrivo di Radish sulla Terra fino all'epica battaglia contro Majin Buu. I giocatori potranno controllaer altri guerrieri Z, realizzare le mosse più iconiche della serie (come le fusioni!) e affrontare tante storie secondarie ambientate nell'universo di Dragon Ball.

FINAL FANTASY VII REMAKE

Quando esce: 3 marzo - Piattaforme: PS4

Lo storico gioco di ruolo lanciato sulla prima PlayStation tornerà su PS4 con un remake che adatterà non solo il comparto grafico ai canoni moderni, ma anche il sistema di gioco e il combat system, che non è più (solo) a turni ma diventa adatto anche agli amanti dei giochi d'azione.

DOOM ETERNAL

Quando esce: 13 marzo - Piattaforme: PC, PS4, Xbox One, Switch, Stadia

Dopo essere stato improvvisamente rinviato sul finire dello scorso anno, il secondo capitolo del "nuovo corso" di Doom è pronto ormai al debutto e arriverà a marzo su tutte le piattaforme. Tra le novità, un sistema di combattimento ancora più profondo, dei livelli che si estendono maggiormente in verticale e favoriscono l'esplorazione e gli approcci non convenzionali, oltre a una varietà di scenari e nemici praticamente raddoppiata.

RESIDENT EVIL 3 REMAKE

Quando esce: 3 aprile - Piattaforme: PC, PS4, Xbox One

Altro remake di un grande classico dei survival horror: dopo il successo del rifacimento di Resident Evil 2, Capcom prova a riportare in auge anche il terzo episodio del franchise, e lo fa con un remake che includerà sia la storia originale, con Jill Valentine e il perfido Nemesis, sia un comparto multiplayer asimmetrico 4vs1 che prende il nome di Resident Evil Resistance.

CYBERPUNK 2077

Quando esce: 16 aprile - Piattaforme: PC, PS4, Xbox One, Stadia

Dopo il successo di The Witcher 3: Wild Hunt, il team polacco CD Projekt Red ci riprova con un nuovo gioco di ruolo futuristico basato sul gioco da tavolo di Mike Pondsmith, che si ispira all'universo di Blade Runner e vedrà il giocatore nei panni di un personaggio che cercherà di scalare i ranghi sociali fino a diventare il re della città. Nel cast anche un ospite d'eccezione, Keanu Reeves, che vestirà i panni dell'iconico Johnny Silverhand.

MARVEL'S AVENGERS

Quando esce: 15 maggio - Piattaforme: PC, PS4, Xbox One, Stadia

L'universo cinematografico Marvel avrà anche detto addio ai Vendicatori, ma i fan dei fumetti della Casa delle Idee non devono disperare: gli Avengers stanno per tornare con una storia nuova di zecca, che ci permetterà di vivere l'epopea di Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, Vedova Nera e Ms. Marvel in seguito a un attacco terroristico noto come A-Day. Il gioco prevede sia missioni in single-player, sulla falsariga di Uncharted e Tomb Raider, che vere e proprie imprese cooperative da affrontare in compagnia degli amici.

THE LAST OF US: PARTE 2

Quando esce: 29 maggio - Piattaforme: PS4

Uno dei giochi certamente più attesi del 2020 è il ritorno di The Last of Us, piccola perla di fine generazione lanciata da Naughty Dog su PS3 e poi riproposta su PlayStation 4, che torna con un secondo episodio in cui vestirete i panni della "piccola" Ellie, nel frattempo cresciuta e pronta a inseguire la sua personalissima vendetta tra avversari umani e gli immancabili zombi.

DYING LIGHT 2

Quando esce: Primo semestre - Piattaforme: PC, PS4, Xbox One

A proposito di zombi, il secondo capitolo di Dying Light arriverà nei primi sei mesi del 2020 per raccontare una nuova storia in cui ogni decisione influenzerà la trama del gioco. Nei panni di un sopravvissuto, dovrete cercare di liberare la città dall'oppressione dei potenti cercando nel frattempo di non soccombere ai non-morti, sfruttando un sistema di lotta e movimento interamente in prima persona che fa del parkour, della costruzione di armi e della spettacolarità i punti di forza principali.

GHOST OF TSUSHIMA

Quando esce: Estate - Piattaforme: PS4

Il canto del cigno di PlayStation 4 passa da un gioco d'azione creato da Sucker Punch, già autori di inFamous: Second Son e della sua espansione First Light in questa generazione. Indossando la maschera di un guerriero fantasma che si fa chiamare appunto Ghost, i giocatori dovranno liberare l'isola di Tsushima dall'invasione dei mongoli sfruttando un sistema di combattimento che punta tutto sull'uso della spada, ma all'occorrenza non mancheranno momenti di infiltrazione in cui sarà la furtività a farla da pardona.

HALO INFINITE

Quando esce: Inverno - Piattaforme: PC, Xbox One, Xbox Series X

L'ultima avventura di Master Chief sarà anche il primo gioco a esordire su Xbox Series X, la console di nuova generazione targata Microsoft, che arriverà verosimilmente nel mese di novembre per proporre la sua nuova visione di "videogioco". Con Halo Infinite, gli sviluppatori di 343 Industries puntano a raccontare una nuova storia in questo affascinante universo sci-fi, e di farlo alla grande grazie al nuovo motore di gioco Slipspace, che promette di offrire gli scenari esplorabili più vasti nella storia del franchise.

