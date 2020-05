Videogiochi: Nathan Fillion presta il suo volto in un video deepfake di Uncharted 4

Il video, ideato ad arte dallo youtuber Jarkan, ripercorre una delle scene topiche del quarto capitolo della serie Uncharted 4: Fine di un ladro, La somiglianza tra l'attore canadese e l'avventuriero del videogioco è sensazionale.

Molti fan hanno accolto con entusiasmo questo esperimento, uno dei primi che abbina il volto di una persona reale a quella di un personaggio dei videogiochi, realizzando uno dei più grandi desideri della community, ossia quello di vedere Fillion interpretare il ruolo di Drake, ora assegnato all'attore Tom Holland (Spider-Man) nella trasposizione cinematografica del gioco d'avventura.

Nathan Fillion non è in ogni caso estraneo all'universo di Uncharted, essendo già stato protagonista di un cortometraggio creato proprio dai fan della saga per celebrare lo "scova-tesori" Nathan Drake e le sue mirabolanti avventure. Che questo possa essere un consiglio ai ragazzi di Naughty Dog per utilizzare l'attore in un prossimo capitolo della serie?

