Uncharted: il film con Tom Holland racconterà le origini dell'eroe dei videogiochi

Da tempo non si fa altro che parlare dell'arrivo di Uncharted al cinema: la serie di videogiochi realizzata da Naughty Dog in esclusiva per le console PlayStation, infatti, dovrebbe arrivare nelle sale cinematografiche nei prossimi mesi (sempre che si riesca a trovare un regista che non abbandoni il progetto in corsa), e secondo l'attore Tom Holland avrà un grande punto di forza: raccontare una storia dedicata alle origini del protagonista.

Holland, che interpreterà per l'appunto un giovane Nathan Drake, sostiene che uno dei motivi per cui il film di Uncharted sarà diverso da tutti gli altri film ispirati ai videogiochi è da ricercarsi nella volontà di narrare la storia di come Nathan sia diventato un cercatore di tesori, il suo incontro con quello che sarà il suo mentore e amico Victor "Sully" Sullivan (interpretato da Mark Wahlberg) e le prime avventure insieme.

Dopo l'ennesimo rinvio, il film di Uncharted sarà nelle sale il prossimo anno, più precisamente il 5 maggio 2021, e potrà contare sulla partecipazione di Reuben Fleischer (già responsabile dell'adattamento cinematografico di Venom) in cabina di regia e la sceneggiatura di Joe Carnahan (The Blacklist, Bad Boys for Life).

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!