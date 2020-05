The Last of Us: Parte 2, il gioco più atteso dai fan PlayStation si mostra in video

Il game director di Naughty Dog l'aveva promesso: il sequel di The Last of Us sarà ancora più crudo e maturo del primo episodio. Dopo aver ammirato il nuovo video ufficiale pubblicato da Sony, non possiamo che sottoscrivere le parole di Neil Druckmann, la mente dietro alla nuova avventura di Joel ed Ellie. La storia di The Last of Us: Parte 2 sarà più brutale, più violenta, più matura, così come i suoi protagonisti.