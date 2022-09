Silent Hill, la saga horror di Konami potrebbe tornare con un nuovo capitolo

IGN

Si torna a parlare di Silent Hill, storica serie creata da Konami nel 1999: lontana dalle scene da ben dieci anni, quando il colosso nipponico lanciò il capitolo Downpour e lo spin-off Book of Memories, la saga potrebbe essere vicinissima al ritorno stando alle indiscrezioni apparse sul database di Game Rating and Administration Commitee of Korea (GRAC), l'ente che si occupa di valutare i videogame in Corea.