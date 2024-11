PlayStation: Troy Baker sarà nel nuovo gioco di Naughty Dog

Troy Baker avrebbe dunque ottenuto una parte nel nuovo progetto di Naughty Dog, apparentemente in lavorazione sin dalla conclusione dello sviluppo originale di The Last of Us: Parte II e basato su una sceneggiatura realizzata da Neil Druckmann che attingerà a piene mani dal genere "sci-fi". Per lo studio della scuderia first-party PlayStation si tratterebbe del primo franchise inedito dai tempi di The Last of Us (2013), visto che negli ultimi anni la software house californiana si era concentrata esclusivamente sulla saga postapocalittica e sulla serie avventuriera di Uncharted.