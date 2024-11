The Game Awards: Astro Bot e Final Fantasy VII Rebirth tra i candidati agli "Oscar" dei videogiochi

Se la presenza della nuova avventura del piccolo Astro e del secondo atto del rifacimento di Final Fantasy VII non sorprende, in rete non sono mancate le lamentele per l'esclusione di altri titoli meritevoli per far spazio a un'espansione di un gioco come Elden Ring, lanciato due anni fa e già premiato come gioco dell'anno all'edizione 2022 dei The Game Awards, e a una produzione del calibro di Balatro. Certo, il titolo creato da LocalThunk è stato in grado di sorprendere il mondo dei videogiochi con una formula magnetica, ma l'assenza di un titolo come Silent Hill 2 Remake, rifacimento dello storico survival horror di Konami, è sembrata fin troppo pesante per alcuni giocatori.