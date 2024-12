My First Gran Turismo, il videogioco di guida gratuito per festeggiare i 30 anni di PlayStation

My First Gran Turismo, disponibile esclusivamente in formato digitale da PlayStation Store, è strutturato in modo da consentire a chiunque di avvicinarsi al mondo dei motori in modo intuitivo, imparando le basi della simulazione di guida di Polyphony Digital, come affrontare curve e frenate al fine di perfezionare le proprie abilità, fino a cimentarsi con una serie di sfide più impegnative. Tre eventi di gara, tre sfide a tempo, tre scenari da sperimentare a tempo di musica (accelerando e frenando in modo da seguire le canzoni) e un set di "patenti" da ottenere dimostrando il proprio talento al volante: la "prima esperienza" con Gran Turismo offre un pacchetto di tutto rispetto nonostante la natura free-to-play del progetto.