Videogiochi: Borderlands 4 apre le porte a un uomo malato di cancro

"Sono un fan sfegatato di Borderlands e non so se sarò presente per Borderlands 4", ha affermato il giocatore. "C'è qualcuno che sa come contattare Gearbox per vedere se c'è un modo per provarlo in anticipo? È un'ipotesi remota, ma ho pensato di provarci. Grazie per l'aiuto". Il post di McAlpine è diventato subito virale, con oltre 19mila condivisioni su Reddit, tanto che Randy Pitchford, responsabile dello studio, è personalmente intervenuto per affermare che la software house avrebbe fatto tutto il possibile "per concretizzare la cosa".