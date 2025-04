Ghost of Yotei: l'esclusiva PlayStation tra nuove meccaniche e minacce letali

Tra l'imminente annuncio di Nintendo Switch 2 (e dei giochi che ne accompagneranno il debutto) e soprattutto l'ombra di Grand Theft Auto VI, è lecito credere che Sony e Sucker Punch Productions vogliano attendere ancora qualche settimana per decidere se lanciare il seguito di Ghost of Tsushima in estate (come fu per l'originale, lanciato a luglio del 2020) o se sfruttare la finestra autunnale per attirare un pubblico maggiore.