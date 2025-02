Da Saros al ritorno di Days Gone, le novità dello State of Play di febbraio

Non sono mancati, tuttavia, alcuni graditi ritorni di franchise storici come Onimusha e Shinobi: il primo è stato protagonista di due annunci, con un video del rifacimento del secondo capitolo originale e un filmato che ha mostrato maggiori dettagli su Onimusha: Way of the Sword, prossimo capitolo ufficiale che arriverà nel 2026; il secondo, invece, tornerà il 29 agosto con Shinobi: Art of Vengeance, nuovo episodio realizzato dallo stesso team di Streets of Rage 4 che vedrà i giocatori sbloccare nuove abilità con cui accedere a zone altrimenti inaccessibili in precedenza.