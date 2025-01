PlayStation, cambi al vertice: Hideaki Nishino alla guida di Sony Interactive Entertainment

"Sono davvero onorato di prendere le redini di Sony Interactive Entertainment", dichiara Nishino. "La tecnologia e la creatività sono due dei nostri punti di forza maggiori mentre continuiamo a concentrarci sullo sviluppo di esperienze che offrano intrattenimento per chiunque. Continueremo a far crescere la comunità PlayStation in modi nuovi, espandendo per esempio le nostre proprietà intellettuali, senza mai smettere di puntare sull’innovazione tecnologica. Voglio ringraziare Hermen per la sua competenza e leadership, mentre prosegue nel suo ruolo di amministratore delegato dello Studio Business Group. Sono profondamente grato alla community PlayStation per il suo costante sostegno e non vedo l’ora di scoprire cosa ci riserva il futuro".