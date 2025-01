PlayStation cambia strategia: cancellati due videogiochi "live-service", tra cui il prossimo God of War

La cancellazione dei nuovi progetti di Bend Studio (autori di Syphon Filter e del più recente Days Gone) e di Bluepoint Games (team che ha lavorato alla riedizione di Shadow of the Colossus e al remake di Demon's Souls, prima di cimentarsi in un videogioco live-service di God of War) riduce ulteriormente le ambizioni di Sony in un segmento di mercato che si è rivelato ostico per chiunque, non solo per la società nipponica.