Firewalk Studios al capolinea: Sony chiude lo studio PlayStation autore di Concord

"Il genere degli sparatutto multiplayer in prima persona è un ambito competitivo e in costante evoluzione, e sfortunatamente, non abbiamo raggiunto gli obiettivi prefissati con questo titolo", prosegue Hulst. "Faremo tesoro delle lezioni apprese da Concord per potenziare le nostre capacità nei servizi live, per garantire una crescita futura in quest'area. So che non è facile accogliere queste notizie, soprattutto per i colleghi e amici che lasciano Sony Interactive Entertainment. Entrambe le decisioni sono state prese con estrema attenzione e, alla fine, crediamo che siano quelle giuste per rafforzare l'organizzazione. Neon Koi e Firewalk hanno accolto numerosi talenti, e faremo il possibile per ricollocare alcune delle persone coinvolte all'interno della nostra comunità globale di studi".